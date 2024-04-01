В Казанском районе от гепатита А вакцинировали 61 % жителей

| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

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61 % жителей Казанского района вакцинировали от гепатита А. В муниципальном образовании не зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний, об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Помимо медицинской помощи, населенные пункты Казанского района также обеспечены водой и продуктами питания. В магазинах достаточно бутилированной питьевой воды и продовольствия. Роста цен нет.