Информация о размытой свалке в Ишимском районе – фейк

| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Далее в сюжете Дежурство медиков организовали на переправе в селе Клепиково Ишимского района

Информация о размытой свалке в районе деревни Воронина Ларихинского сельского поселения Ишимского района – фейк. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Мы, местные жители, не знаем, где это видео было снято, так как не узнаем местность", - прокомментировала отметила глава сельского поселения Татьяна Нененко.

Она также предоставила фотографии, сделанные 22 апреля. Свалка законсервирована, запланирована ее рекультивация.

"На данный момент сбор и вывоз мусора в деревне Воронина осуществляется на контейнерные площадки. Вода до бывшей свалки дошла, но в небольшом количестве. О том, что ее размыло, говорить нельзя", – подчеркнула глава сельского поселения.