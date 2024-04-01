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Геопортал Тюменской области с информацией о паводках за два дня посетили более 10 тысяч человек

Общество, 11:54 23 апреля 2024

t.me/di72to

Далее в сюжете Александр Моор: ситуация с паводком останется напряженной вплоть до 9 мая

Интерактивную карту с информацией по паводку запустили на Геопортале Тюменской области 20 апреля. Более 10 тысяч человек посетили портал за два дня, сообщает региональный департамент информатизации.

В новом картографическом сервисе оперативно отображается информация по паводку, в том числе: перекрытые и затопленные дороги. Автомобилисты могут получить достоверные данные о ситуации на дорогах и заранее спланировать свой маршрут. Раздел заполняют сотрудники управления ГИБДД по Тюменской области. Имеются данные о местах сбора гуманитарной помощи и пунктах временного размещения, вакцинации против "Гепатита А". Указаны гидропосты.

Интерактивная карту по паводковой ситуации представлена по ссылке.

Геопортал Тюменской области — это геоинформационная система, которая предназначена для сбора, хранения, анализа и визуализации пространственных данных правительства Тюменской области. Здесь размещены 22 тематические карты, включающие 222 слоя данных.

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# информатизация , паводок

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