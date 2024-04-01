В подтопляемых районах Тюменской области трудятся волонтеры из УФО

| Фото: ТРО ВОО "Молодая гвардия "Единой России" | Фото: ТРО ВОО "Молодая гвардия "Единой России"

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В подтопляемых районах Тюменской области трудятся волонтеры из Уральского федерального округа. Первыми на помощь жителям пришли добровольцы "Молодой гвардии" Югры и Екатеринбурга.

Они заполнили песком около 20 тыс. мешков, расстилают пленку для защиты гидротехнических сооружений, обустраивают пункты временного размещения. А также помогли 30 семьям защитить бытовую технику от воды, сообщает тюменское реготделение "Молодой гвардии".

"Наши ребята всегда на передовой, когда дело доходит до помощи нуждающимся. Молодогвардейцы всегда готовы прийти на помощь и сделать все возможное для поддержки своих соотечественников", — подчеркнул федеральный координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

Мобильные группы волонтеров активно работают в Ишиме, продолжая укреплять дамбы, и дежуря по ночам. К ним присоединятся дополнительные команды из Екатеринбурга и Ханты-Мансийска.