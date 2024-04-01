Александр Моор: большая вода уже пришла в Тюменский регион

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

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Большая вода, которая доставила много проблем соседней Курганской области, уже пришла в Тюменский регион.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своём Telegram-канале.

"С высоты хорошо видно так называемую голову паводка. Перед селом Коркино залита вся пойма реки Тобол. По прямой до райцентра – села Упорово – чуть больше 30 километров. Но русло здесь очень извилистое, поэтому вся гигантская масса воды дойдет до Упорово к выходным", - отметил глава региона.

Видео: Telegram-канал Александра Моора