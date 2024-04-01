Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское поднялся на 70 сантиметров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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На 70 см поднялась вода реке Ишим вблизи с. Абатское Тюменской области. Такие данные по состоянию на 20 часов приводит Тюменский УГМС – филиал ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС".

Согласно гидравлическому бюллетеню, вода в реке вблизи с. Абатское достигла отметки 840 см при критическом показателе в 960 см.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Уровень воды в реке Тобол в районе Коркино поднялся на 45 см, вблизи Упорово – на 34 см.

В Ишиме же уровень воды в реке Ишим снизился на 5 см. Снижение зафиксировано и в Ильинке – на 2 см. Вода в реке Карасуль в районе Стрехнино стала ниже на 6 см.