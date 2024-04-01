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В районах Тюменской области продолжают укреплять и патрулировать дамбы

Общество, 22:25 23 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В районах Тюменской области продолжают укреплять и патрулировать дамбы, сообщает информационный центр правительства региона.

На гидропосту в с. Казанское минус 24 см за период паводка. Вода вышла на гребень старой дамбы. Как сообщила глава Казанского района Татьяна Богданова, состояние дамб стабильное, окарауливание ведется в круглосуточном режиме.

600 мешков с землей набрали жители села Тукуз Вагайского района. "Жители с.Тукуз сплотились в борьбе со стихией. Сегодня с помощью мешков с землей, перекрыли доступ воде в нескольких точках внутри села", – поделился глава Вагайского муниципального района Сергей Сидоренко.

В связи с резким ростом уровнем реки Тобол в Упоровском районе объявлена экстренная эвакуация муниципалитетов Коркино, Губина и Старая Шадрина. "Жителям домов, которые находятся в зоне подтопления, необходимо срочно эвакуироваться! Перед тем, как покинуть свои дома, отключите электроприборы и газ", – сказал глава района Леонид Сауков.

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В Ярковском районе проводятся мероприятия по возведению земляного вала для защиты от подтопления паводковыми водами п.Молодежный с.Ярково. Как сообщил глава Ярковского района Евгений Золотухин, работы продолжаются.

В Викулово укрепляют дамбу мешками с песком. 24 апреля планируют сформировать 1000 мешков. Помочь может каждый. Глава Викуловского района Андрей Лотов призвал всех, кто может, присоединиться.

В Задоуковском городском округе наполнили очередную партию мешков песком для укрепления дамб в Гилево и Новолыбаево. Также в населенных пунктах сформировали аварийные бригады. "Продолжаем работу с населением в части подготовки к приходу большой воды. Объявили превентивную добровольную эвакуацию в Новолыбаево, Гилево и Пономарева", – сказала глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

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# дамбы , паводок

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