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Форум инвестиционных уполномоченных собрал в Тюмени представителей 27 регионов

Общество, 12:14 24 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 300 представителей 27 регионов собрал Первый Всероссийский форум муниципальных инвестиционных уполномоченных в Тюменском технопарке 24 апреля. Итогом мероприятия станет формирование сообщества.

Тюменцы готовы делиться опытом с коллегами. Стратегия развития территорий была утверждена ещё в 2020 году до 2024 г. Получит продолжение ещё на шесть лет.

Об этом сообщил первый заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Мы обновляем наши стратегии, подходы. Акцент на муниципальные образования себя оправдал. 30 процентов населения проживают в селе. Это наш плюс, ресурс. Мы делимся своими наработками, готовы принимать опыт коллег", - отметил он.

Участники форума поделились, что хотят на месте изучить тюменский опыт работы Проектного офиса инвестиционного агентства Тюменской области, проекта "Капитаны бизнеса", брендирование территорий.

В течение первого дня представители Минэкономразвития, НААИР проведут серию лекций и мастер-классов. Во второй день они познакомятся с туристическим потенциалом Тюменского региона.

До конца года аналогичные форумы пройдут в Сочи, Липецке и Иннополисе Республики Татарстан.

Анжела Лебедева

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# муниципальные инвестиционные уполномоченные

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