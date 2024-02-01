В Тюменской области дали старт марафону лучших инвестиционных практик

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I Марафон "Лучшие практики внедрения муниципального инвестиционного стандарта в Тюменской области" стартовал в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева 16 февраля. Инвестиционные уполномоченные всех 26 административных центров региона, участники проекта "Капитаны бизнеса", эксперты регионального инвестагентства и департаментов Минэкономразвития РФ принимают в нем участие.

Пришло время понять, насколько успешно реализуется региональный инвестиционный стандарт и получить обратную связь от бизнеса для выстраивания еще более конструктивного диалога, сказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.

"Сегодня главный запрос от бизнеса – консолидация усилий и координация действий муниципальной, региональной, федеральной власти для конкретного инвестора, решения его интересов, бизнес-задач. Это важный момент, потому что во многом наша беда в целом в том, что, находясь на разных уровнях, мы не работаем между собой. Тюменская область прошла в этом отношении намного вперед", - уверен Пуртов.

Практики региона по работе с инвесторами отмечены на федеральном уровне - это инвестиционный профиль каждого муниципального образования, акселерация – обучение по работе с инвесторами. И Проектный офис по сопровождению инвесторов, который находится в числе передовых практик агентства "Смартека" АСИ.

Представители городов и районов области в течение дня представят опыт работы с предпринимателями, презентуют лучшие практики для ведения инвестиционной деятельности, расскажут о внедрении 11 направлений регионального инвестстандарта. Его с 2024 года ждут изменения, заметил Николай Пуртов.

"Нас ждет расширение Проектного офиса. Мы будем создавать структуру на постоянной основе для получения обратной связи от бизнеса и решения их вопросов. Все муниципальные образования и институты развития должны иметь кейсы для бизнеса. Кроме того, на законодательном уровне должны быть закреплены полномочия институтов поддержки, таких как инвестагентство в Тюменской области", - рассказал гендиректор фонда.

Марафон проходит в двух форматах. В зале работают более 80 человек, и ведется онлайн-трансляция в официальной группе ВК Invest Tyumen. К мероприятию подключились другие регионы.

В завершении мероприятия пройдет голосование за лучшую муниципальную практику по привлечению инвесторов.

Анжела Лебедева