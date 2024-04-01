В школах Тюменской области проведут всероссийские уроки "День Победы"

| Фото: из сообщества "Волонтеры Победы. Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Волонтеры Победы. Тюменская область" во ВКонтакте

Тюменская область присоединится к Всероссийскому уроку "День Победы", который пройдет в образовательных учреждениях с 3 по 9 мая. Места проведения согласовывают.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель регионального отделения Всероссийского движения "Волонтеры Победы" Дарья Терехина.

В рамках уроков волонтеры Победы расскажут о ходе проведения Берлинской операции, капитуляции Германии и значении Дня Победы, как в истории страны, так и в мировой истории. Традиционно на уроки пригласят ветеранов Великой Отечественной войны, которые могут от первого лица рассказать о событиях апреля-мая 1945 года и поделиться опытом с молодежью.

"В Тюмени уроки точно пройдут в гимназии № 49 и школе № 94. Мы готовы сотрудничать и с другими школами и прийти к ним тоже. Для этого их руководству нужно связаться с нами и сообщить день, в который хотят нас пригласить. С радостью посетим всех, ведь каждый школьник должен знать нашу историю. Такие уроки проходят и в каждом муниципальном образовании Тюменской области. Там наши активисты придут в школы и расскажут об этом событии в истории нашей страны", — сказала Дарья Терехина.

Всего в уроках примут участие более 100 волонтеров, которые заранее проходят специальное обучение.

Инна Пахомова