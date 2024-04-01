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71 % памятников архитектуры в Тюменской области в хорошем и удовлетворительном состоянии

Общество, 17:03 28 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

71 % памятников архитектуры на территории Тюменской области находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Об этом рассказала руководитель регионального комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Анна Базилева.

"Важным показателем для нашей деятельности является доля объектов культурного наследия, которые находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. На сегодняшний день он составляет 71,6 %", — отметила она.

Руководитель комитета сообщила, что в 2023 году в Тюменской области было выдано 70 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, в 2022 и 2021 годах — 66 и 47 соответственно. Также в 2023 году комитет согласовал проектную документацию в отношении 28 ОКН, в 2022 и 2021 годах — 14 и 15 соответственно.

Так, в 2023 году комитет согласовал проектную документацию для "Меблированного дома Ф. П. Лошкомоева" (ул. Володарского, 24), там запланирована реставрация фасадов и восстановление сохранившегося лепного декора интерьеров. В Тобольске выдано разрешение на выполнение ремонтно-реставрационных работ в отношении объекта культурного наследия регионального значения "Водонапорная башня" (Красная площадь, 2б). Там обустроят кофейню, оформят площадку и разместят туристско-информационный центр.

"Динамика инвестирования за счет бюджета в объекты культурного наследия частных инвестиций сегодня идет таким образом, что религиозные объекты, объекты музейного показа мы стараемся за счет средств реставрировать, для всего, что может быть использовано в коммерческой деятельности, пытаемся привлечь частных инвесторов", — подытожила Анна Базилева.

Влада Нерадовская

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# памятники архитектуры , реставрация

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