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Жителей Тюменской агломерации в период паводка обеспечивают качественной водой

Общество, 16:29 25 апреля 2024

пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

Тюменский водоканал в период паводка традиционно усиливает производственный контроль качества воды по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям.

Аккредитованная лаборатория работает круглосуточно. Проверяется исходная вода на всех этапах водоподготовки и в распределительной сети. График отбора проб на всех этапах водоподготовки и транспортировки воды согласован Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".

"Каждый год весной повышается цветность и мутность в реке, поэтому мы увеличиваем кратность лабораторных исследований и на основании полученных результатов оперативно корректируем технологический режим, - сообщил главный технолог "Росводоканал Тюмень" Аркадий Фомин. - В Тюмени качество водоснабжения стабильно. Режим водоподготовки в целом не менялся. Вода очищена, обеззаражена и безопасна. Жители могут не беспокоиться за качество водоснабжения".

Жители Тюменской агломерации снабжаются водой из двух водоочистных сооружений. На Велижанском водозаборе поднимается и очищается вода из подземных источников. Там биохимический состав воды стабилен круглый год. Метелевские водоочистные сооружения работают с водой из реки Тура, ее изменения имеют сезонный характер. Специалисты этого объекта тюменского водоканала заранее подготовили технологическое оборудование, запасли реагенты и активированный уголь для работы в весенний период.

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