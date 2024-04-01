Перечень из 774 наказов жителей утвердили тюменские депутаты

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

52 процента из 774 наказов жителей, принятых в работу депутатами Тюменской городской думы VIII созыва, относятся к сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в ходе очередного заседания 25 апреля рассказала председатель гордумы Светлана Иванова.

Более 25 процентов вошедших в утверждённый перечень наказов относятся к вопросам транспорта и дорог областного центра, ещё 12 процентов касаются сферы капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

Светлана Иванова подчеркнула также, что наказы - ключевая задача в работе каждого депутата, и поэтому данный вопрос неизменно вызывает самые оживленные обсуждения, в том числе, и на заседаниях профильных комиссий.

"Данная тема никогда не остаётся без внимания, потому что каждый из народных избранников чрезвычайно трепетно относится к наказам жителей, к потребностям и проблемам, волнующим горожан", - подчеркнула она.

Как напомнил коллегам заместитель председателя постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету, депутат Антон Терёхин, перечень наказов утверждается решением городской думы на срок полномочий депутатов соответствующего созыва и направляется главе города Тюмени.

"Утверждению перечня наказов предшествовала большая работа, - добавил глава Тюмени Руслан Кухарук. - И не только с органами местного самоуправления, но также и с региональными властями".

Николай Ступников