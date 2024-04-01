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Сильнейших скейтбордистов региона выявят на соревнованиях в Тюмени

Спорт, 09:22 27 апреля 2024

ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | Фото: ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки"

Чемпионат Тюменской области по скейтбордингу пройдет в Тюмени на базе центра спорта и отдыха "Воронинские горки" 27 и 28 апреля. В первый день состязания начнутся в 13 часов, во второй – в 12 часов, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

За звание сильнейших будут бороться спортсмены из Тюмени и Тобольска. Состязания пройдут в двух дисциплинах.

В дисциплине "Улица" спортсмены проедут по скейтпарку с набором фигур, имитирующих элементы городской среды. Судьи оценят качество исполнения трюков и их количество, разнообразие в использовании фигур, скорость, стиль.

В дисциплине "Парк" участники исполнят программы в скейтпарке в виде чаши (боула). Критериями оценки станут выбор трюка и препятствия, плавность и эстетичность, скорость и мощь.

Награждение победителей и призеров состоится в конце каждого соревновательного дня. По итогам состязаний будет сформирована сборная региона для участия во всероссийских стартах.

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# Воронинские горки , скейтборд

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