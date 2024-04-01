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В ТюмГУ обучат операторов беспилотников

Общество, 13:42 27 апреля 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Программу повышения квалификации операторов беспилотных летательных аппаратов открывают в Тюменском государственном университете. С 14 по 17 мая пройдет пилотный запуск программы, его участниками которого станут студенты и сотрудники "Роскадастра "Уралмаршейдерия".

Четырехдневный интенсив предполагает обучение на симуляторе и практические полеты на DJI Mavic 2 и Геоскан Gemini. Слушатели освоят навыки управления в ручном, автоматическом и полуавтоматическом режимах.

Преподаватель программы Наиль Камалетдинов, инженер-конструктор Центра компьютерного инжиниринга НЦМУ в ТюмГУ и выпускник программы "Внешний пилот беспилотного воздушного судна" (Калининград), отмечает, что особенно ценными качествами для успешного пилотирования остаются внимательность, ответственность и развитое пространственное мышление.

"В рамках нашей программы участники научатся проводить самостоятельную предполетную подготовку беспилотника, практиковать пилотирование в открытом пространстве и по видео с использованием ручного управления, отрабатывать действия в нештатных ситуациях", — добавил он.

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# беспилотники , ТюмГУ

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