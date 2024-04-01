В 3,5 раза вырос объем грузоперевозок между Тюменью и Китаем

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 3,5 раза вырос объем грузоперевозок между Тюменью и Китаем за год. Также растущим направлением стали Армения, Казахстан, Турция.

По данным "Авито услуг", эксперты объясняют эту тенденцию укреплением экономических связей между странами и перестройкой производственных цепочек.

Товарооборот между Китаем и Тюменью увеличился в 2023 году на 26,3 % - до 240,11 млрд долларов. Это рекордный показатель, уточнили в компании.

Новым логистическим хабом стала Армения — спрос на грузоперевозки в этом направлении увеличился почти в 21 раз – плюс 2060 % за три года. А с Казахстаном – в 2,7 раза, Турцией – в 1,5 раза.

Вслед за спросом растет предложение от бизнеса, предоставляющего услуги в сфере международных грузоперевозок. С апреля 2023 года по март 2024 года количество объявлений от перевозчиков, предлагающих услуги по доставке грузов между Тюменью и Китаем, увеличилось на 81 %, Турцией – 80 %, Казахстаном – 7 %.