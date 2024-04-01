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"Бессмертный полк" в Голышмановском округе пройдет в режиме онлайн

Общество, 19:47 27 апреля 2024

Голышмановский городской округ | Фото: Голышмановский городской округ

Акцию "Бессмертный полк" в Голышмановском городском округе решено провести в онлайн-формате из соображений безопасности. В остальном программа празднования 79 годовщины Великой Победы пройдет без изменений.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала заместитель главы городского округа по социальным вопросам Марина Вакарина.

"Каждый из нас может присоединиться к акции и выставить фото своего деда, прадеда, родственника-героя в автомобиле, окнах своих домов, социальных сетях. Возложение цветов к обелиску предусмотрено в течение дня организованными группами", - пояснила замглавы.

После митинга, который назначен на 10 часов, праздник продолжится на центральной площади. Участникам предложат традиционную солдатскую кашу, будут работать интерактивные тематические площадки.

В 11 часов 30 минут начнется концерт пермской вокальной группы "Россияне" и стартует велопробег по центральным улицам Голышманово.

По словам Марины Вакариной, блок вечерних мероприятий в Голышманово начнётся с автопробега, стартующего в 19 часов после минуты молчания. Заявки на участие в нем примут в Голышмановском молодежном центре.

Вечернюю программу откроет парад флешмобов, в котором примут участие школы городского округа. Выступления местных артистов продолжат праздник.

Завершением станет свеча памяти, которую сформируют на центральной площади с переходом к центральному обелиску, где каждый сможет поставить свечу и почтить память павших в Великой Отечественной войне.

"Главное, чтобы никто не остался забыт, и каждому, кто причастен к этому событию, было уделено внимание", - резюмировала Марина Вакарина.

Инна Кондрашкина

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# Бессмертный полк , Голышмановский городской округ , День Победы

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