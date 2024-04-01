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В микрорайоне Иртышский в Тобольске продолжают строить дорогу

Экономика, 18:37 27 апреля 2024

скриншот видео из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Максима Афанасьева

Работы по строительству дороги, системы водоснабжения продолжаются в мкр-н Иртышский в Тобольске.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

“Сейчас выполняются работы по монтажу колодцев с целью дальнейшей прокладки сетей водоснабжения на территории, где земельные участки выделены многодетным семьям”, – сказал он.

Видео из Telegram-канала Максима Афанасьева

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# Максим Афанасьев , строительство , Тобольск

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