В микрорайоне Иртышский в Тобольске продолжают строить дорогу
Экономика, 18:37 27 апреля 2024
| Фото: скриншот видео из Telegram-канала Максима Афанасьева
Работы по строительству дороги, системы водоснабжения продолжаются в мкр-н Иртышский в Тобольске.
Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.
“Сейчас выполняются работы по монтажу колодцев с целью дальнейшей прокладки сетей водоснабжения на территории, где земельные участки выделены многодетным семьям”, – сказал он.
Видео из Telegram-канала Максима Афанасьева