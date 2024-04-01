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Более 40 пациентов из Ишима и Ишимского района получают уход в Сорокинской больнице

Общество, 18:44 27 апреля 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Медики Сорокинской районной больницы осуществляют уход за маломобильными и паллиативными пациентами из Ишима и Ишимского района на время угрозы паводка. Сейчас в медучреждении пребывают более 40 человек, эвакуированных из зоны возможного подтопления, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Медработников в больнице достаточно для того, чтобы каждый пациент получил необходимое внимание, лечение и питание. Я выражаю признательность медицинскому персоналу за их самоотверженную работу и заботу о самых тяжелых пациентах, особенно в условиях чрезвычайной ситуации", — отметил главный врач Областной больницы №4 Александр Синельников.

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# больницы , паводок

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