Творческий "Клумбинг" на сплочение горожан устроили в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Субботник "Клумбинг" организовала команда МТЦ "Космос" с театральной студией старшего поколения "Мари Vanna" и жителями района КПД Тюмени 27 апреля. Территорию по периметру учреждения решили облагородить, высадить цветы и обменяться творческими планами.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил медиа менеджер МТЦ "Космос" Андрей Ногин.

"Мы решили укрепить эффект сопричастности с горожанами района КПД путем создания клумб, благоустройства. Мы не ограничимся высадкой цветов, еще хотим покрасить бордюры. В планах сделать газон перед входом. Я учился на бакалавриате ландшафтного архитектора, если было бы больше времени, нарисовал генплан. "Космос" будет расширяться, его территория будет активно облагораживаться, я надеюсь, при помощи наших ландшафтных архитекторов из ТюмГУ", - рассказал Андрей.

По 60 корней шафранов и петуний высадили участники творческого субботника с левой стороны здания. Технологию посадки растений контролировали участницы театральной студии старшего поколения "Мари Vanna", у многих есть дача.

"У нас в коллективе есть дачники. Готовы делиться своим опытом во время субботника. "Космос – наши друзья и партнеры, поэтому мы сразу же откликнулись на участие в субботнике. Они предоставляют нам бесплатно зал для репетиций. Первый проект мы реализовали совместно с сотрудниками и были заняты в одном из спектаклей", - отметила руководитель студии Любовь Климентьева.

Сейчас коллектив реализует проект "Мари Vanna на селе", в нем участвуют сельские жители. Занятия с ними проводят сотрудники театрального центра "РяДом". Итогом станет документальный спектакль. Проект "В семье не без "Мари Vanna" представили на конкурс для получения гранта.

Моральную поддержку участникам субботника у "Космоса" оказала группа студентов института АРХиД ТИУ – они представили коллекцию костюмов, которая участвовала в фестивале "Студвесна".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева