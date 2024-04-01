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Творческий "Клумбинг" на сплочение горожан устроили в Тюмени

Общество, 18:11 27 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Субботник "Клумбинг" организовала команда МТЦ "Космос" с театральной студией старшего поколения "Мари Vanna" и жителями района КПД Тюмени 27 апреля. Территорию по периметру учреждения решили облагородить, высадить цветы и обменяться творческими планами.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил медиа менеджер МТЦ "Космос" Андрей Ногин.

"Мы решили укрепить эффект сопричастности с горожанами района КПД путем создания клумб, благоустройства. Мы не ограничимся высадкой цветов, еще хотим покрасить бордюры. В планах сделать газон перед входом. Я учился на бакалавриате ландшафтного архитектора, если было бы больше времени, нарисовал генплан. "Космос" будет расширяться, его территория будет активно облагораживаться, я надеюсь, при помощи наших ландшафтных архитекторов из ТюмГУ", - рассказал Андрей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

По 60 корней шафранов и петуний высадили участники творческого субботника с левой стороны здания. Технологию посадки растений контролировали участницы театральной студии старшего поколения "Мари Vanna", у многих есть дача.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"У нас в коллективе есть дачники. Готовы делиться своим опытом во время субботника. "Космос – наши друзья и партнеры, поэтому мы сразу же откликнулись на участие в субботнике. Они предоставляют нам бесплатно зал для репетиций. Первый проект мы реализовали совместно с сотрудниками и были заняты в одном из спектаклей", - отметила руководитель студии Любовь Климентьева.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Сейчас коллектив реализует проект "Мари Vanna на селе", в нем участвуют сельские жители. Занятия с ними проводят сотрудники театрального центра "РяДом". Итогом станет документальный спектакль. Проект "В семье не без "Мари Vanna" представили на конкурс для получения гранта.

Моральную поддержку участникам субботника у "Космоса" оказала группа студентов института АРХиД ТИУ – они представили коллекцию костюмов, которая участвовала в фестивале "Студвесна".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева

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# МТЦ Космос , студвесна , субботник

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