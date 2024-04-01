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320 полицейских работают на противопаводковых мероприятиях  в Тюменской области

Общество, 13:49 28 апреля 2024

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Более 320 сотрудников полиции задействованы в Тюменской области на противопаводковых мероприятиях. При круглосуточном патрулировании они используют лодки и квадрокоптеры. Моторные и весельные лодки позволяют полицейским добраться в самые отдалённые населённые пункты.

Технические возможности беспилотных летательных аппаратов помогают контролировать обстановку в населённых пунктах, в том числе в ночное время, а также предотвращать возможное проникновение нарушителей на подтопленные территории.

Сотрудники Госавтоинспекции оповещают население о паводковой обстановке, предупреждают местных и транзитных автомобилистов об участках дорог, где временно ограничено движение транспорта, предлагая маршруты для объезда.

Инспекторы ДПС обеспечивают безопасность движения на федеральных и региональных автодорогах, перекрывают подтопленные и размытые участки дорог, организуют проезд спецтехники.

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# паводок , полиция

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