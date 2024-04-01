Преимущества скандинавской ходьбы для здоровья назвала тюменский тренер

| Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер»

Преимущества скандинавской ходьбы для здоровья назвала тюменский тренер. Такие занятия используют в реабилитационных центрах и больницах.

"Скандинавская ходьба вызывает положительное воздействие на функции многих органов, оздоравливает весь организм. Она улучшает насыщение крови кислородом, снижает возбудимость нервной системы, улучшает настроение, стабилизирует обменные процессы и сон. После нее снижаются боли в верхней части тела, ногах и спине, улучшается работа сердца, укрепляются мышцы", - рассказала фитнес-тренер Наталья Стрелкова.

По ее словам, такие тренировки полезны и для пациентов в депрессивном состоянии. Скандинавская ходьба помогает в короткие сроки избавиться от стресса, приводит слова эксперта Мегатюмень.