ТОП-5 профессий в Тюменской области, где предлагают самые высокие зарплаты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 23,3 тыс. предложений для трудоустройства в банке вакансий службы занятости Тюменской области. "Вслух.ру" составил пять профессий, кому предлагают самые высокие зарплаты.

В этом списке лидируют военнослужащие рядового и сержантского состава, которые могут зарабатывать от 204 тыс. до 206 тыс. рублей в месяц. По данным на 1 апреля открыто 160 вакансий. К слову, до 117,4 тысячи сможет зарабатывать младший командный состав (50 вакансий), до 102,7 тыс. рублей – стрелки (209 вакансий). Открыта одна вакансия для специалиста по охране труда. Зарплата – 175 тыс. рублей в месяц.

Предприятиям требуется 25 вальщиков леса, им готовы платить от 100 тыс. до 130 тыс. рублей в месяц. От 115 тыс. до 126,3 тыс. рублей будут зарабатывать водители вездеходов, могут трудоустроиться 55 человек. От 118,3 тыс. до 125,3 тыс. сможет заработать начальник участка в строительстве. Сейчас есть пять таких вакансий. Более 100 тыс. рублей в месяц также предлагают машинистам самоходных катков, операторам по исследованию скважин, начальникам отделов в промышленности. В помощь соискателям интерактивный сайт департамента труда и занятости населения.

Горячая линия: 8-800-350-00-64, 8(3452) 27-36-05. Кадровый центр "Работа России" в Тюмени: ул. Республики, 204в, 3.