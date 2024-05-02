130 засоров устранили в Тюмени сотрудники Водоканала
Общество, 16:30 02 мая 2024
| Фото: Росводоканал Тюмень
130 засоров устранили на сетях канализации специалисты "Росводоканал Тюмень" за неделю, промыв почти 6 тыс. 500 м труб. Самая частая причина засоров – жир и нерастворимые салфетки.
"В системе скапливаются тонны салфеток, они вытягиваются, сплетаются в комки, склеиваются жиром и закупоривают трубы", - рассказал начальник цеха эксплуатации сетей водоотведения Роман Габрильян.
Засоры могут стать причиной подтопления подвалов домов и квартир первых этажей многоэтажек, комки тряпок выводят из строя насосное оборудование.