130 засоров устранили в Тюмени сотрудники Водоканала

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

130 засоров устранили на сетях канализации специалисты "Росводоканал Тюмень" за неделю, промыв почти 6 тыс. 500 м труб. Самая частая причина засоров – жир и нерастворимые салфетки.

"В системе скапливаются тонны салфеток, они вытягиваются, сплетаются в комки, склеиваются жиром и закупоривают трубы", - рассказал начальник цеха эксплуатации сетей водоотведения Роман Габрильян.

Засоры могут стать причиной подтопления подвалов домов и квартир первых этажей многоэтажек, комки тряпок выводят из строя насосное оборудование.