  • 2 мая 20242.05.2024четверг
  • В Тюмени 5..7 С 2 м/с ветер северо-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

130 засоров устранили в Тюмени сотрудники Водоканала

Общество, 16:30 02 мая 2024

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

130 засоров устранили на сетях канализации специалисты "Росводоканал Тюмень" за неделю, промыв почти 6 тыс. 500 м труб. Самая частая причина засоров – жир и нерастворимые салфетки.

"В системе скапливаются тонны салфеток, они вытягиваются, сплетаются в комки, склеиваются жиром и закупоривают трубы", - рассказал начальник цеха эксплуатации сетей водоотведения Роман Габрильян.

Засоры могут стать причиной подтопления подвалов домов и квартир первых этажей многоэтажек, комки тряпок выводят из строя насосное оборудование.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Росводоканал Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:46 02.05.2024Лодочные переправы на деревни Борки и Чебаклей организовали в Викуловском районе
16:41 02.05.2024На нестандартные экскурсии приглашает тюменцев проект "Прогулки Джейн"
16:30 02.05.2024130 засоров устранили в Тюмени сотрудники Водоканала
16:27 02.05.2024Около 18 500 автомобилей пропустили автоинспекторы в Абатском районе за выходные