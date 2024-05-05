В Тюменской области зарегистрировано более 18 тысяч ипотек с начала 2024 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

18 тыс. 417 ипотечных сделок зарегистрировано в Тюменской области за три месяца 2024 года управлением Россреестра. Из них 1 тыс. 992 – льготные ипотеки, пишет "Мегатюмень".

Показатель по льготной ипотеке в регионе на 4,6% выше аналогичного периода прошлого года. Доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, срок регистрации по которым не превышает 24 часа, составляет 98,3%.

Отметим, в Тюменской области регистрация ипотеки в течение одного дня возможна в рамках разработанной Росреестром совместно с банковским сообществом программы "Ипотека за 24 часа". Для удобства и экономии времени граждан все услуги ведомства переведены в электронный формат. Подать заявления можно на сайте Росреестра, Едином портале государственных услуг.