В Тюмени почтили память журналистов-фронтовиков
Уроженец Тюмени, редактор газеты "Воин Родины" 150-й стрелковой дивизии Вадим Белов погиб в конце апреля 1945 года на подступах к рейхстагу. Его имя внесено в Книгу памяти журналистов, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны.
В рамках акции "Живая память" ветераны тюменской журналистики, родственники, студенты факультета журналистики ТюмГУ, молодежь центра "Контора пароходства" сегодня почтили память фронтовиков-журналистов.
Это была целая плеяда талантливейших журналистов, которые по праву стали легендарными представителями профессии. Среди них Борис Сюбаев, который начал работать с пятнадцати лет, был педагогом, военным, журналистом.
В 17 лет ушел на фронт добровольцем Изяслав Штейн. В боях на Прибалтийском и Белорусском фронтах участвовал Дмитрий Гультяев.
Родоначальник самой многочисленной в России журналистской династии Александр Фатеев в годы войны в составе редакции дивизионной газеты "Боевая красноармейская" прошагал фронтовыми дорогами от Сталинграда до Праги, участвовал в сражении на Курской дуге.
Также в этом почетном списке фотожурналисты Евгений Демус и Аркадий Космаков, спортивный журналист Борис Мишатин и военный корреспондент Афанасий Хмелев.
Участники акции "Живая память" возложили цветы к стеле фронтовиков-журналистов и к памятнику "Прощание", посетили могилы тюменских журналистов на Червишевском кладбище.
Борис Олейник