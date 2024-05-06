В Тюмени почтили память журналистов-фронтовиков

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уроженец Тюмени, редактор газеты "Воин Родины" 150-й стрелковой дивизии Вадим Белов погиб в конце апреля 1945 года на подступах к рейхстагу. Его имя внесено в Книгу памяти журналистов, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны.

В рамках акции "Живая память" ветераны тюменской журналистики, родственники, студенты факультета журналистики ТюмГУ, молодежь центра "Контора пароходства" сегодня почтили память фронтовиков-журналистов.

Это была целая плеяда талантливейших журналистов, которые по праву стали легендарными представителями профессии. Среди них Борис Сюбаев, который начал работать с пятнадцати лет, был педагогом, военным, журналистом.

В 17 лет ушел на фронт добровольцем Изяслав Штейн. В боях на Прибалтийском и Белорусском фронтах участвовал Дмитрий Гультяев.

Родоначальник самой многочисленной в России журналистской династии Александр Фатеев в годы войны в составе редакции дивизионной газеты "Боевая красноармейская" прошагал фронтовыми дорогами от Сталинграда до Праги, участвовал в сражении на Курской дуге.

Также в этом почетном списке фотожурналисты Евгений Демус и Аркадий Космаков, спортивный журналист Борис Мишатин и военный корреспондент Афанасий Хмелев.

Участники акции "Живая память" возложили цветы к стеле фронтовиков-журналистов и к памятнику "Прощание", посетили могилы тюменских журналистов на Червишевском кладбище.

Борис Олейник