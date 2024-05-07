Новый водопровод обеспечит чистой водой соцобъекты п. Винзили Тюменского района

| Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

Новый водопровод обеспечит чистой водой социальные объекты п. Винзили Тюменского района. Его протяженность составляет 7 км. Он построен из современных полимерных материалов, сообщает "Тюмень Водоканал".

"Строительство началось в начале февраля, а в мае мы подключили новую трубу к действующей системе водоснабжения. На этапе строительства контролировали качество работ методом телеинспекции. Сейчас проводится промывка и дезинфекция новых коммуникаций", - рассказал руководитель проекта отдела капительного строительства "Росводоканал Тюмень" Владимир Блинов.

После лабораторных исследований, которые подтвердят, что трубопровод готов к вводу в эксплуатацию, чистая вода придет новым абонентам водоканала. А это Винзилинский психоневрологический диспансер, лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", санатории "Ласточка", "Сосновый бор", "Пышма" и Дом отдыха "Дом пионеров".

Отметим, что строительство состоялось в рамках концессионного соглашения, которое было заключено между администрацией Тюменского района и "Росводоканалом Тюмень" при участии регионального правительства в 2022 г.