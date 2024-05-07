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Андрей Миллер вручил тюменцу благодарность за задержание пьяного виновника ДТП

Общество, 13:20 07 мая 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Тюменцу Николаю Куртеву, задержавшему пьяного водителя, скрывшегося с места ДТП, вручил благодарность руководитель региональной Госавтоинспекции Андрей Миллер.

Напомним, что ДТП, которое спровоцировал пьяный водитель на Infiniti, произошло 3 мая на ул. Депутатской в областном центре. Автомобиль въехал в стоящие BMW и "Газель", потом скрылся. 21-летний водитель BMW был ранен.

Николай Куртев рассказал, что он два раза глушил Infiniti, которым управлял нетрезвый мужчина. Он был очень пьян и только примерно через полчаса начал осознавать то, что происходит.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На разводе личного состава полка ДПС Андрей Миллер вручил Николаю Куртеву благодарность и сувениры с логотипом дорожной безопасности и отметил, как важно содействие населения в вопросах предупреждения пьяного вождения.

"В 2024 году в регионе произошло 40 ДТП по вине пьяных водителей, в которых погибли четыре человека, 55 человек были ранены, - напомнил Андрей Миллер.

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# Андрей Миллер , Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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