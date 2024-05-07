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На 34 дня продлило срок годности 18 тоннам ряпушки ямальское предприятие

Происшествия, 19:15 07 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 34 дня продлило срок годности 18 тоннам ряпушки предприятие из Тазовского района Ямала. Так оно попыталось ввести в оборот просроченную рыбу, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Кроме того, пролонгированы сроки годности и мороженной щуки. Партии весом 2 тыс. 600 кг решили добавить еще восемь дней.

Обнаружили нарушения специалисты Россельхознадзора при мониторинге информационной системы "Меркурий". Предприятию вручили предостережение.

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# Россельхознадзор , сроки , ямальская рыба

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