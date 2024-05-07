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Семь территорий благоустроят в Тюменской области по итогам всероссийского онлайн-голосования

Общество, 17:46 07 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 138 тыс. тюменцев приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. По его итогам жители выбрали семь дизайн-проектов общественных пространств.

Из них пять в Тюмени и еще по одной территории в Ишиме и Тобольске, написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

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"Жители региона с каждым годом все активнее участвуют в благоустройстве наших городов. Все больше людей с интересом выбирают будущий облик мест, где можно гулять, отдыхать, проводить время с семьей и друзьями", - добавил он.

Работы на выбранных объектах проведут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Их завершат до конца 2025 года.

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# Александр Моор , благоустройство

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