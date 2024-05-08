Российские химкомпоненты будет использовать тюменский производитель чековой ленты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Российские химические компоненты будет использовать производитель чековой ленты из Тюменской области. Боровская бумажная компания подписала контракты с российскими гигантами "Глобал Кемикал" и СИБУР, сообщили на предприятии.

"Эти соглашения означают, что ББК получила возможность обеспечить себя необходимыми химическими материалами от надёжных поставщиков. Такие контракты являются стратегически важными для Боровской бумажной компании, поскольку химические компоненты играют ключевую роль в производстве продукции", - уточняется в сообщении.

В числе компонентов - добавки для улучшения качества бумаги, красители, клеи и другие необходимые вещества.

В компании уверены, что импортонезависимость поспособствует укреплению позиций на рынке и созданию благоприятных условий для будущего роста, развития отечественного бизнеса.

Отметим, что формулу для термослоя чековой ленты разработали совместно с Центральным научно-исследовательским институтом бумаги. Этот вариант дешевле иностранных аналогов.