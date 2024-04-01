Боровская бумажная компания построит новое производство в п. Каскара

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новое производственное современное помещение на 8 тыс. кв. м строит Боровская бумажная компания в п. Каскара Тюменского района. Идет обсуждение наполнения линий. Также у предприятия в планах уйти в отрасль термоэтикетки, поскольку сейчас очень большое количество интернет-магазинов, маркетплейсов, которые используют особую чувствительную ленту под разные погодные условия.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал учредитель Боровской бумажной компании Денис Кучаев.

"Я считаю, что Тюменская область, как минимум, должна быть одной из первых, кто этот продукт покажет Российской Федерации и другим рынкам союзных государств. Мы вышли на круглосуточное производство, добрали четвертую смену, сейчас выпускаем 300 тонн бумажной продукции ежемесячно. Уже есть прямые контракты с крупнейшими российскими поставщиками и региональными сетями. У нас идет очень большой объем отгрузки. За короткий промежуток времени мы с коллегами добились очень хороших результатов", - сказал Денис Кучаев.

Напомним, до момента открытия Боровской бумажной компании на территории России не производили чековую ленту. Ее закупали за рубежом. В Тюмени локализовали ее производство. Тюменские специалисты сейчас активно сотрудничают с целлюлозно-бумажными комбинатами Пермского края и Республики Коми. Основа бумаги - это отечественный лес.

"Что касается химии, есть моменты, которые мы уже прошли. Центральный научно-исследовательский институт бумаги в Пушкино Московской области предоставил нам определенную разработку. Совместно с ними мы нашли формулу по изготовлению химического слоя, который сейчас используют на предприятии. По цене тюменский продукт дешевле, чем зарубежные аналоги. И это серьезный прорыв", - отметил учредитель компании.

Для термослоя предприятие использует около 16 компонентов. Формулу разработали специалисты компании. "Мы долго к этому шли, было много разных испытаний. Достигли правильных показателей. В лаборатории работают профессионалы, они постоянно проходят обучение. При проверке качества используем высокотехнологичное оборудование. Я считаю, у нас в этой отрасли большое будущее", - добавил Кучаев.

Компания закупает ряд продуктов у Китая, но идет сотрудничество с коллегами из СИБУРа. В ближайшее время часть импортных компонентов для базового слоя, для термослоя планируют заместить на отечественные.

Юлия Божок