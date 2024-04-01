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Боровская бумажная компания построит новое производство в п. Каскара

Экономика, 13:09 18 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новое производственное современное помещение на 8 тыс. кв. м строит Боровская бумажная компания в п. Каскара Тюменского района. Идет обсуждение наполнения линий. Также у предприятия в планах уйти в отрасль термоэтикетки, поскольку сейчас очень большое количество интернет-магазинов, маркетплейсов, которые используют особую чувствительную ленту под разные погодные условия.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал учредитель Боровской бумажной компании Денис Кучаев.

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"Я считаю, что Тюменская область, как минимум, должна быть одной из первых, кто этот продукт покажет Российской Федерации и другим рынкам союзных государств. Мы вышли на круглосуточное производство, добрали четвертую смену, сейчас выпускаем 300 тонн бумажной продукции ежемесячно. Уже есть прямые контракты с крупнейшими российскими поставщиками и региональными сетями. У нас идет очень большой объем отгрузки. За короткий промежуток времени мы с коллегами добились очень хороших результатов", - сказал Денис Кучаев.

Напомним, до момента открытия Боровской бумажной компании на территории России не производили чековую ленту. Ее закупали за рубежом. В Тюмени локализовали ее производство. Тюменские специалисты сейчас активно сотрудничают с целлюлозно-бумажными комбинатами Пермского края и Республики Коми. Основа бумаги - это отечественный лес.

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"Что касается химии, есть моменты, которые мы уже прошли. Центральный научно-исследовательский институт бумаги в Пушкино Московской области предоставил нам определенную разработку. Совместно с ними мы нашли формулу по изготовлению химического слоя, который сейчас используют на предприятии. По цене тюменский продукт дешевле, чем зарубежные аналоги. И это серьезный прорыв", - отметил учредитель компании.

Для термослоя предприятие использует около 16 компонентов. Формулу разработали специалисты компании. "Мы долго к этому шли, было много разных испытаний. Достигли правильных показателей. В лаборатории работают профессионалы, они постоянно проходят обучение. При проверке качества используем высокотехнологичное оборудование. Я считаю, у нас в этой отрасли большое будущее", - добавил Кучаев.

Компания закупает ряд продуктов у Китая, но идет сотрудничество с коллегами из СИБУРа. В ближайшее время часть импортных компонентов для базового слоя, для термослоя планируют заместить на отечественные.

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Юлия Божок

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# бумага , промышленное производство

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