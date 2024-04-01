В Тюменской области наладили международное сотрудничество по выпуску печатных плат

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Печатные платы из комплектующих от крупной китайской компании начали производить в цехе ООО "Тюмень прибор" в индустриальном парке "Боровский" для нефтегазовой отрасли. Соглашение о сотрудничестве и расширении выпускаемой номенклатуры подписано по итогам визита делегации из КНР в Тюмень 15 апреля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО "Тюмень прибор" Владимир Кольцов.

"Мы планируем разрабатывать с ними дизайн-проекты, получать от них комплектующие, здесь их дорабатывать, улучшать, осуществлять финальную сборку. Если первоначально они нам поставляют сборки, то мы из этих сборок спаиваем, дорабатываем сами платы, которые используются для печати. Данные платы используются в автоматизации в различных направлениях, не только в нефтегазовой отрасли", - уточнил Владимир.

Крупная китайская электронная компания имеет серьезные производственные мощности в Шэньжэне. Международный сертификат ISO позволяет ей поставлять продукцию ведущим европейским и американским компаниям. Впервые китайские производители вышли на рынок Тюменской области.

Печатные платы будут выпускаться для предприятий, готовых внедрять в производство новые технологии, автоматизировать процессы. Пробные партии из Китая прошли проверку на качество, отмечает заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО "Тюмень прибор". Инженеры проверили комплектующие, начался выпуск готовых изделий.

"Планируем расширение производственных мощностей в связи с заказами. Будем процесс ставить на поток. Заказали промышленную партию, до этого были пробные поставки. Качество всех удовлетворило. Инженеры с помощью специально закупленного современного оборудования провели все этапы тестирования спайки, готовых плат. Все делаем сами", - пояснил Владимир Кольцов.

Несколько тысяч единиц комплектующих от китайской электронной компании находятся в работе у специалистов ООО "Тюмень прибор". Первые отгрузки готовой продукции уже ведутся.

Добавим, тюменская компания является лидером в регионе по созданию импортозамещающей продукции. Одна из последних разработок - датчики давления, которые уже прошли три итерации и получили разрешение на применение в проектах "Газпрома". Также в портфеле заказов для ТЭК есть программируемый логический контроллер "Тура".

Анжела Лебедева