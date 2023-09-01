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Тюменские инженеры разрабатывают программируемые контроллеры для ТЭК

Экономика, 09:07 12 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программируемый логический контроллер "Тура" создают специалисты ООО "Тюмень прибор" в индустриальном парке "Боровский". Новинка предназначена для ТЭК.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил генеральный директор ООО "Тюмень прибор" Радик Закиров.

"Программируемые контроллеры, которые мы решили назвать "Тура", предназначены, в первую очередь, для объектов энергетики, нефтегазовой отрасли, ЖКХ – индивидуальные тепловые пункты, котельные. Сейчас мы продолжаем разработки, испытания, но надеемся до конца года получить сертификаты качества. В начале 2024 года выпустим на рынок линейку этих приборов", - рассказал он.

Еще один продукт создают специалисты "Тюмень прибор" - это серия преобразователей давления. В отличие от предыдущих преобразователей, отметил Радик Закиров, у новинки будут улучшенные характеристики.

До 300 единиц оборудования в месяц производят на заводе "Тюмень Прибор". Ассортимент продукции широкий, наибольшей популярностью пользуются системы интеллектуальной автоматизации и оборудования: компоновочные шкафы, датчики давления, промышленные компьютеры, системы автоматизации.

Более 90 % составляет импортозамещение в проектах тюменской компании.

"Я уверен, что со временем Тюменская область еще покажет новые продукты и решения, которые будут превосходить мировые аналоги", - подытожил Радик Закиров.

Анжела Лебедева

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# импортозамещение , индустриальный парк Боровский , инженеры

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