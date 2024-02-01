Тюменские приборостроители представили датчики давления на выставке в технопарке

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Датчики давления собственного производства представляет ООО "Тюмень прибор" на выставке семинара-совещания метрологов четырех регионов в Тюменском технопарке 13 и 14 февраля. Всего 18 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перми, Тюмени и других городов представили свое оборудование, приборы, которые получили положительное заключение метрологов.

"В рамках импортозамещения производим датчики давления. Они прошли три итерации, в связи с тем что политическая обстановка менялась, не всегда удавалось достать комплектующие. На сегодня есть вся разрешительная документация, к примеру, датчики получили разрешение на применение в проектах "Газпрома", это 610 реестров", - рассказал инженер по продажам ООО "Тюмень прибор" Иван Исаев.

Компания "Тюмень прибор" работает с 2002 года. Ранее выступала дилером по поставке датчиков, сейчас производит собственные.

Представитель ООО "Мирэкс" из города Чайковский Пермского края Радмир Губаев привез на выставку в Тюмень образцы газоаналитического оборудования, систем газового анализа и комплекс промбезопасности. Последняя разработка сейчас проходит испытания, готовится к выходу на рынок. Ряд компаний заинтересован в приобретении.

"Комплекс промышленной безопасности - набор для бригады в восемь человек. В нем есть газоанализатор, трекер, пульсометр, он доукомплектовывается маяками, метками и так далее. Его суть – в режиме реального времени видеть, где находится бригада, в каком физическом состоянии. Комплекс помогает отслеживать ЧП начиная от загазованности и заканчивая разного рода форс-мажорами", - пояснил Радмир.

Московская компания "Норгау" представила участникам семинара широкую линейку продукции, в том числе ручной динамометрический инструмент для контроля затяжки болтового соединения.

"Область применения – сборка, ремонт технологических установок. И также привезли установку для поверки данных, она используется в ЦСМ, лабораториях на заводах. Есть также измерительный ручной инструмент", - сказал представитель компании Александр Кимаев.

Всего 18 компаний представляют в Тюмени новейшие разработки – приборы, оборудование с большой областью применения, одобренные метрологами, в частности специалистами Тюменского ЦСМ.

За 2023 год они провели более 500 тыс. метрологических исследований. Их число растет. Специалисты отрасли связывают это с подъемом отечественного производства, выпуском аналогов импортного оборудования.

Анжела Лебедева