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Тюменские специалисты НПО расширяют сотрудничество с компаниями Белоруссии

Экономика, 15:51 14 января 2024

t-l.ru

Тюменские специалисты научно-производственного объединения "Базовое машиностроение" расширяют сотрудничество с компаниями Белоруссии. Во время последней бизнес-миссии они провели встречи с несколькими компаниями, которые заинтересованы в импортозамещении ключевого оборудования и ремонте иностранных газотурбинных двигателей.

"Деловые связи с белорусскими компаниями - приоритет в нашей деятельности на ближайшее будущее. При этом предприятий, готовых с нами сотрудничать, становится больше - это ОАО "Беларуськалий", концерн "Белнефтехим", ОАО "Гродно Азот", РУП "Брестэнерго". Продуктивно прошла встреча в министерстве промышленности Республики Беларусь. Здесь также подтвердили большую потребность в ремонте иностранных газотурбинных двигателей и поставке запасных частей и комплектующих к ним. Опыт такого ремонта в Тюмени есть", - подчеркнул исполнительный директор ООО НПО "Базовое машиностроение" Павел Гончаров

В 2024 году запланирован ответный визит представителей белорусских компаний на завод. Они смогут оценить производственные мощности предприятия. Кроме получения заказов, "Базовое машиностроение" заинтересовано в возможности поучаствовать в процессе импортозамещения, что, в свою очередь, может стать гарантией дальнейшего развития завода, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

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# импортозамещение , машиностроение

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