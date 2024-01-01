Первые в России пельменные вендинговые автоматы установили в гипермаркетах Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вендинговые автоматы, которые готовят и продают горячие пельмени и вареники, появились в Тюмени.

Оборудование российское – его собирают в Казани. Первые автоматы уехали именно в Тюмень. Две таких машины расположены в гипермаркетах "Лента" на улицах Мельникайте и Народной.

"Принцип работы такого автомата достаточно прост. В нем хранятся уже готовые замороженные блюда. В морозильной камере они долго остаются свежими и вкусными. Когда покупатель оплачивает блюдо, оно при помощи нашего уникального четырехосевого портального манипулятора перемещается в блок разогрева. После уже горячие пельмени попадают в окно выдачи. Здесь же покупатель может взять вилку и соус”, – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" генеральный директор ООО "Пель-Мени" Семен Фролов.

Такая простая технология позволяет сделать так, чтобы покупатель получал готовое блюдо всего за две с половиной минуты. Семен Фролов отметил, что в ресторанах быстрого питания среднее время выдачи заказа составляет три минуты.

Семен Фролов сообщил, что автомат может вмещать разные блюда, поэтому ассортимент широкий - до 80 порций. Если пельмени заканчиваются, приезжает курьер, который загружает в автомат новые.

Помимо пельменей для заказа тюменцам доступны вареники с творогом и картошкой.

"Все автоматы производим в Казани. Также у нас еще есть небольшой офис в инновационном городе Иннополис в Республике Татарстан. Мы делаем полностью программную часть и всю "железную" часть", – добавил Семен Фролов.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин