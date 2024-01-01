  • 31 января 202431.01.2024среда
  • USD89,2887
    EUR96,7895
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Первые в России пельменные вендинговые автоматы установили в гипермаркетах Тюмени

Общество, 17:12 31 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вендинговые автоматы, которые готовят и продают горячие пельмени и вареники, появились в Тюмени.

Оборудование российское – его собирают в Казани. Первые автоматы уехали именно в Тюмень. Две таких машины расположены в гипермаркетах "Лента" на улицах Мельникайте и Народной.

"Принцип работы такого автомата достаточно прост. В нем хранятся уже готовые замороженные блюда. В морозильной камере они долго остаются свежими и вкусными. Когда покупатель оплачивает блюдо, оно при помощи нашего уникального четырехосевого портального манипулятора перемещается в блок разогрева. После уже горячие пельмени попадают в окно выдачи. Здесь же покупатель может взять вилку и соус”, – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" генеральный директор ООО "Пель-Мени" Семен Фролов.

Такая простая технология позволяет сделать так, чтобы покупатель получал готовое блюдо всего за две с половиной минуты. Семен Фролов отметил, что в ресторанах быстрого питания среднее время выдачи заказа составляет три минуты.

﻿

Семен Фролов сообщил, что автомат может вмещать разные блюда, поэтому ассортимент широкий - до 80 порций. Если пельмени заканчиваются, приезжает курьер, который загружает в автомат новые.

Помимо пельменей для заказа тюменцам доступны вареники с творогом и картошкой.

"Все автоматы производим в Казани. Также у нас еще есть небольшой офис в инновационном городе Иннополис в Республике Татарстан. Мы делаем полностью программную часть и всю "железную" часть", – добавил Семен Фролов.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# импортозамещение , пельмени

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:12 31.01.2024Первые в России пельменные вендинговые автоматы установили в гипермаркетах Тюмени
17:01 31.01.2024Об интеграции нейросетей в бизнес расскажут тюменцам на практикуме
16:49 31.01.2024Тюменцам расскажут о моде Средневековья в музее Словцова
16:38 31.01.2024Имитацию патрульных автомобилей ДПС установили на двух участках в Тюменской области