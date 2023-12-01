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Фонари, скамейки и остановочные комплексы в Тобольске – преимущественно местного производства

Общество, 13:05 21 декабря 2023

со страницы главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: со страницы главы Тобольска Максима Афанасьева

Фонари, скамейки, остановочные комплексы и другие элементы городской среды в Тобольске – преимущественно местного производства.

Как пояснил глава города Максим Афанасьев, при отборе подрядных организаций для создания общественных пространств приоритет всегда у тобольских предпринимателей.

“Нужно делать максимум усилий, чтобы все оставалось в экономике нашего города. Всегда с большим удовольствием и гордостью, проводя ознакомительные встречи по городу, показываю гостям уличные фонари, скамейки, остановочные комплексы и другие элементы городской среды”, – рассказал Максим Афанасьев.

Он добавил, что многие фонари и скамейки в городе сделаны по индивидуальным проектам. Например, конструкции на Базарной площади. Их выполнили по эскизам, максимально приближенным к изображениям прошлого.

Максим Афанасьев отмечает хорошее качество тобольской продукции. Предприниматели, которые ее выпускают, несут дополнительную социальную ответственность.

Отметим, 24 декабря в 16 часов запустят световую арку с изразцом программы “Тобольск настоящий” на Красной площади Тобольска.

Инна Пахомова

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# импортозамещение , Максим Афанасьев , Тобольск

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