В Тобольске на ЗапСибНефтехиме начали строить фундамент под ДГП-2

| Фото: «ЗапСибНефтехим» | Фото: «ЗапСибНефтехим»

Бетонирование оснований для установок нового комплекса дегидрирования пропана и производства полипропилена – ДГП-2 начали в "ЗапСибНефтехиме" Тобольска. Это третий этап развития промплощадки, проектная мощность нового завода - 570 тыс. т полипропилена в год.

Как сообщает "ЗапСибНефтехим", это в полтора раза увеличит возможности по выпуску данного вида полимеров.

"Сейчас проект выходит на важную отметку, после которой завод буквально начнет расти вверх. Свайные работы еще продолжаются на отдельных участках параллельно с заливкой фундаментов, а уже этим летом начнем доставку технологического оборудования", - отметил руководитель проектного офиса ДГП-2 Денис Кульков.

Ввод комплекса обеспечит устойчивую сырьевую базу для проектов по выпуску отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на импортозамещение. А локализация в части общехозяйственных закупок товаров, услуг и работ составит 80 %.

"Реализация такого масштабного проекта, я уверен, будет способствовать развитию экономики региона и города, даст новые рабочие места. А также заказы для местных подрядных организаций - от строительных до общепита, развитию смежных и обслуживающих производств. Тобольск является одним из лучших городов страны для желающей работать молодежи. Появление новых высокотехнологичных и престижных рабочих мест будет мотивировать местную молодежь оставаться в городе", - прокомментировал глава города Тобольска Максим Афанасьев.

В компании подчеркнули, что на ДГП-2 будут применяться природосберегающие технологии: современное пыле и газоулавливающее оборудование с показателями эффективности до 99 %. А замкнутая система водоснабжения позволит многократно использовать всю задействованную в технологическом цикле воду.

Проект реализуется, в том числе, в рамках соглашения о модернизации действующих и создании новых нефтегазохимических мощностей, подписанного в 2022 году СИБУРом и Минэнерго России.

Отметим, что запуск производства запланирован на 2027 гогд. Первую сваю под комплекс ДГП-2 забили в августе 2023 г.