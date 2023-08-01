СИБУР начал строительство нового производства полипропилена ДГП-2 в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство нового комплекса производства пенопропилена ДПГ-2 начал СИБУР в Тобольске 25 августа. Это уже третий этап развития проекта. Срок запуска - 2027 год.

На промышленной площадке ЗапСибНефтехима прошла торжественная церемония закладки первой сваи. В ней участвовали глава Минэнерго России Николай Шульгинов, полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор, председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов.

"Это важный для развития нефтегазохимической отрасли проект. Он позволит дополнительно вовлечь в углубленную переработку сжиженный углеводородный газ для создания востребованной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью. Расширение ассортимента марок полипропилена поможет заместить импорт крупнотоннажных полимеров", - отметил министр энергетики Николай Шульгинов.

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Глава Минэнерго России Николай Шульгинов | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект ДГП-2 - третий этап развития полимерного направления отечественной нефтегазохимии в Тобольске. Его реализуют в рамках заключенного в январе 2022 года соглашения между СИБУРом и Минэнерго России о модернизации действующих и создании новых мощностей. Объем инвестиций в проект оценивается в 195,5 млрд рублей, почти вдвое превышает обязательства, которые компания приняла на себя в рамках соглашения. С учетом проекта ДГП-2 объем инвестиций СИБУРа в развитие тобольской площадки достигнет уровня около 1 трлн руб за последние 15 лет.

"СИБУР последовательно развивает в Тобольске производство полимеров, которые востребованы российской промышленностью. Мы видим растущий спрос на решения из современных синтетических материалов в ряде социально значимых отраслей, включая строительство, медицину, упаковку, сельское хозяйство. Новый проект компании позволит повысить защищенность уже имеющегося спроса на полипропилен со стороны наших партнеров-производителей конечной продукции и обеспечить перспективные потребности отечественных переработчиков в этом полимере", - подчеркнул председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов.

Новое производство тесно интегрируют в уже существующий тобольский производственный кластер, оно будет использовать его логистическую, энерго и пр. инфраструктуру. Использование передовых технологий в области переработки углеводородов и логистики позволит обеспечить безопасность, эффективность и экологичность эксплуатации объекта.

Полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев напомнил, что это не первый старт новому производству на площадке "ЗапСибНефтехима". "Достигнув результата, предприятие не останавливается в развитии. Новый завод – важный проект для всего Уральского федерального округа. Его строительство позволит создать несколько сотен новых высокотехнологичных рабочих мест, простимулирует смежные отрасли и обеспечит дополнительные налоговые отчисления в бюджеты разных уровней".

Полпред президента России в УФО Владимир Якушев | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Полпред президента России в УФО Владимир Якушев | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что будет создано по мере реализации проекта на площадке 370 рабочих мест и ещё около 2 тыс. - в смежных отраслях.

"СИБУР обеспечивает технологический суверенитет нашей страны. Благодаря нефтехимическому холдингу Россия впервые стала нетто-экспортером полипропилена и полиэтилена. И вклад Тобольской площадки в этот результат внушительный. СИБУР – надежный партнер Тюменской области. Компания не раз доказывала, что умеет профессионально и в срок выполнять все взятые на себя обязательства. Уверен, реализация проекта ДГП-2 сделает наш регион еще более привлекательным для инвесторов. А это развитие экономики и дополнительные доходы бюджета. СИБУР - крупнейший налогоплательщик. И этот проект увеличит объем отчислений в областной бюджет. Все это позволит развивать регион и повышать качество жизни земляков", - подчеркнул Александр Моор.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую сваю в основание будущего комплекса производства пенопропилена ДПГ-2 забил Александр Кондрахин. Он 42 года управляет сваебойной машиной. На тобольской площадке СИБУРа это уже третий объект, на котором он будет работать. Все два этапа по строительству ЗапСибНефтехима прошли с его участием. "Третий начинать волнительно и хочется ещё поработать. Забить первую сваю - это большое доверие",- поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" Александр Кондрахин.

Сваебой Александр Кондрахин | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сваебой Александр Кондрахин | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"ЗапСибНефтехим" - крупнейший нефтехимический комплекс России суммарной мощностью 2,5 млн тонн полимеров в год (1,5 млн тонн полиэтилена и 1 млн тонн полипропилена), входящий в число самых масштабных производств по базовым полимерам в мире.

Напомним, первое тобольское полимерное производство мощностью 500 тыс. тонн полипропилена в год СИБУР открыл в 2013 году. На тот момент это был самый масштабный инвестиционный проект в современной истории отечественной нефтехимии. Инвестиции составили около 2 млрд долларов. Проект позволил сделать российский рынок полипропилена из дефицитного профицитным и дать старт развитию переработки полимеров в стране. Полимерные изделия широко применимы в таких значимых отраслях как: строительство, ЖКХ, медицина, автомобилестроение, FMCG и многих других. Россия впервые стала нетто-экспортером полипропилена.

Следующим этапом стал ввод комплекса "ЗапСибНефтехим" в 2020 году. Общая стоимость проекта составила около 561 млрд. рублей. Суммарно строительство завода заняло меньше пяти лет (52 месяца), что соответствует лучшим примерам из мировой практики. При этом он единовременно добавил России 1,5 млн тонн внутреннего производства полиэтилена и еще 0,5 млн т полипропилена (вдвое увеличив мощность тобольского кластера по этому продукту). Уже в первый полный год работы ЗСНХ на полную мощность Россия впервые в своей истории стала нетто-экспортером и по полиэтилену.

Оксана Корнеенкова