Колонна военной техники стартует 9 мая с площади 400-летия Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Колонна боевой и военной техники ТВВИКУ стартует с площади 400-летия Тюмени 9 мая. С 19 часов она проедет по городу и завершит движение возле оз. Андреевского, сообщает администрация города.

Маршрут следования: площадь 400-летия Тюмени – ул. М. Горького – ул. Республики – ул. Мельникайте – Обход г. Тюмени – ул. Ямская – ул. Льва Толстого – ул. Луначарского – ул. Республики – ул. Челюскинцев – ул. Ленина – ул. Мориса Тореза – ул. Республики – ул. Монтажников – ул. Федюнинского – ул. Монтажников – ул. Широтная – ул. Пермякова – ул. 50 лет Октября – ул. Осипенко – ул. Челюскинцев – ул. 2-я Луговая – ул. Щербакова – ул. Газовиков – ул. Эрвье – ул. Алебашевская – ул. Профсоюзная – ул. М. Тореза – ул. Трактовая – ул. Червишевский тракт – Обход г. Тюмени – оз. Андреевское.

Также в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая будут введены ограничения движения по ул. Механической на участке от дома № 27 до улицы Максима Горького с 7 до 23 часов. Планируется на это время исключить использование парковок в районе здания № 129. Схемы объезда: ул. Холодильная, ул. Республики, ул. Максима Горького.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения.