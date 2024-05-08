16 мини-концертов провели для ветеранов в Уватском районе

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

16 мини-концертов провели для ветеранов в Уватском районе Тюменской области. Творческие бригады артистов районного Дома культуры и передвижного клуба выступили в Демьянском, Нагорном, Першино, Туртасе и Увате, сообщает администрация района.

Они исполнили любимые всеми поколениями песни "День Победы", "Катюша", "Москвичи", "Майский вальс" "Песенка фронтового шофера", "Тальяночка". Кроме того, прочли стихотворения о Великой Отечественной войне и поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы.