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16 мини-концертов провели для ветеранов в Уватском районе

Общество, 15:32 08 мая 2024

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

16 мини-концертов провели для ветеранов в Уватском районе Тюменской области. Творческие бригады артистов районного Дома культуры и передвижного клуба выступили в Демьянском, Нагорном, Першино, Туртасе и Увате, сообщает администрация района.

Они исполнили любимые всеми поколениями песни "День Победы", "Катюша", "Москвичи", "Майский вальс" "Песенка фронтового шофера", "Тальяночка". Кроме того, прочли стихотворения о Великой Отечественной войне и поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы.

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# День Победы , Уватский район

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