Тюменские студенты устроили субботник на Червишевском кладбище

| Фото: Штаб студотрядов ТюмГУ и волонтеры Победы ТюмГУ | Фото: Штаб студотрядов ТюмГУ и волонтеры Победы ТюмГУ

Уборка захоронений героев Великой Отечественной войны состоялась на Червишевском кладбище в преддверии Дня Победы. Студенческие педагогические отряды ТюмГУ "Финист" и "Рассвет", а также сервисный отряд "Фортуна" очистили от мусора прилегающую территорию и памятники, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции "Поклонимся великим тем годам".

Кроме этого, активисты "Волонтёров Победы" из университета Елена Ивашкевич и Анастасия Пономарёва стали соорганизаторами спектакля "Дневник Вити Ковалёва", посвящённого Тюмени в годы Великой Отечественной войны. Работая на одном из эвакуированных заводов, главный герой ведёт дневник, в котором каждый день пишет о своей жизни, семье, друзьях и городе.

Поздравили с праздником студенты и тюменских ветеранов. Напомним, волонтеры из ТюмГУ являются победителями международной премии "Готов к Победам" в номинации "Лучший общественный центр ВОД "Волонтеры победы".