Тюменцам показали и рассказали, как в годы войны спасали раненых бойцов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 200 школьников и несколько групп взрослых тюменцев стали участниками исторического квеста "По шагам медицины". Он был организован в стоматологической клинике Тюменского медуниверситета по ул. Республики, 44, где в годы Великой Отечественной войны оперировали раненых бойцов. Всего 11 госпиталей работали в те годы в городе.

По словам ректора вуза Ивана Петрова, навыки, которые применяли коллеги-предки, необходимо изучать современным студентам.

"Труд коллег в годы Великой Отечественный войны достоин восхищения, уважения, как минимум сохранения навыков, в том числе диагностических. Зачастую студенты воспринимают их как ненужную информацию. Имею в виду осмотр, аускультацию, перкуссию. Часто бывает, что на занятиях по пропедевтике студенты говорят, зачем нам это делать, мы отправим пациента на анализы, КТ. Но в жизни бывает всякое. Умение руками, головой ставить диагноз точно не помешает даже в самой современной клинике", - уверен Иван Петров.

Второкурсник ТМУ Джамал Абдулбариев знакомит участников квеста с работой Заслуженного врача РСФСР, хирурга тюменского госпиталя № 2475 Павла Сазонова. Он прошел две войны, основал династию.

"Он за годы Второй мировой войны провел много разных операций. И те инструменты, которыми он пользовался, до сих пор применяют на практике современные хирурги. Они не потеряли свою актуальность. Медицина с тех пор шагнула далеко в плане гигиены, санитарии, уменьшения травматизации. Меня личность Павла Сазонова мотивирует, я хочу пойти в хирургию", - сказал студент.

Госпиталь № 2475 в годы войны из здания нынешней стоматологической клиники ТМУ постепенно перешел на фронт. Одна из операций по извлечению осколка из сонной артерии у 28-летнего бойца Николая Сушкова была проведена бригадой госпиталя на поле боя. Ее показывают участникам квеста.

Проект "По шагам медицины" победил в конкурсе "Росмолодежь.Гранты" в 2023 г. Как заметила руководитель проекта, председатель Совета обучающихся Тюменского медуниверситета Татьяна Черкашина, это модернизированная версия проекта "Тюмень – город госпиталей". В нем добавились несколько станций, связанных с военной медициной.

"В Тюмени был госпиталь-распределитель в здании Строительного института ТИУ. Туда привозили бойцов с ранениями. Затем их доставляли в хирургический, неврологический и другие госпитали. Медсестер тогда обучали за три месяца, санитаров – за два. Оборудования не всегда хватало, особенно бинтов и ваты. Бинты стирали, вместо ваты шел мох", - рассказала Татьяна.

По итогам квеста участники могут составить карту неизвестного солдата с информацией годов жизни, фотографией, данными, в каких войсках служил, интересными фактами биографии. Тюменцы в очередной раз могут убедиться, что война - это большая трагедия для всех, посильную лепту в победу над фашизмом вносили все - от мала до велика. Память о героическом прошлом бережно хранится, передается от поколения к поколению.

Анжела Лебедева