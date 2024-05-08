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Тюменцам показали и рассказали, как в годы войны спасали раненых бойцов

Общество, 14:40 08 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 200 школьников и несколько групп взрослых тюменцев стали участниками исторического квеста "По шагам медицины". Он был организован в стоматологической клинике Тюменского медуниверситета по ул. Республики, 44, где в годы Великой Отечественной войны оперировали раненых бойцов. Всего 11 госпиталей работали в те годы в городе.

По словам ректора вуза Ивана Петрова, навыки, которые применяли коллеги-предки, необходимо изучать современным студентам.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Труд коллег в годы Великой Отечественный войны достоин восхищения, уважения, как минимум сохранения навыков, в том числе диагностических. Зачастую студенты воспринимают их как ненужную информацию. Имею в виду осмотр, аускультацию, перкуссию. Часто бывает, что на занятиях по пропедевтике студенты говорят, зачем нам это делать, мы отправим пациента на анализы, КТ. Но в жизни бывает всякое. Умение руками, головой ставить диагноз точно не помешает даже в самой современной клинике", - уверен Иван Петров.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Второкурсник ТМУ Джамал Абдулбариев знакомит участников квеста с работой Заслуженного врача РСФСР, хирурга тюменского госпиталя № 2475 Павла Сазонова. Он прошел две войны, основал династию.

"Он за годы Второй мировой войны провел много разных операций. И те инструменты, которыми он пользовался, до сих пор применяют на практике современные хирурги. Они не потеряли свою актуальность. Медицина с тех пор шагнула далеко в плане гигиены, санитарии, уменьшения травматизации. Меня личность Павла Сазонова мотивирует, я хочу пойти в хирургию", - сказал студент.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Госпиталь № 2475 в годы войны из здания нынешней стоматологической клиники ТМУ постепенно перешел на фронт. Одна из операций по извлечению осколка из сонной артерии у 28-летнего бойца Николая Сушкова была проведена бригадой госпиталя на поле боя. Ее показывают участникам квеста.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Проект "По шагам медицины" победил в конкурсе "Росмолодежь.Гранты" в 2023 г. Как заметила руководитель проекта, председатель Совета обучающихся Тюменского медуниверситета Татьяна Черкашина, это модернизированная версия проекта "Тюмень – город госпиталей". В нем добавились несколько станций, связанных с военной медициной.

"В Тюмени был госпиталь-распределитель в здании Строительного института ТИУ. Туда привозили бойцов с ранениями. Затем их доставляли в хирургический, неврологический и другие госпитали. Медсестер тогда обучали за три месяца, санитаров – за два. Оборудования не всегда хватало, особенно бинтов и ваты. Бинты стирали, вместо ваты шел мох", - рассказала Татьяна.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

По итогам квеста участники могут составить карту неизвестного солдата с информацией годов жизни, фотографией, данными, в каких войсках служил, интересными фактами биографии. Тюменцы в очередной раз могут убедиться, что война - это большая трагедия для всех, посильную лепту в победу над фашизмом вносили все - от мала до велика. Память о героическом прошлом бережно хранится, передается от поколения к поколению.

Анжела Лебедева

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# День Победы , история , квест , Медицина , Тюменский медицинский университет

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