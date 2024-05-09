Бойцам СВО передадут стяг с пожеланиями и добрыми словами от тюменцев

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Стяг с напутствиями и пожеланиями от жителей Тюмени передадут бойцам специальной военной операции. В День Победы такие надписи оставляют все желающие на площади 400-летия Тюмени, сообщает информационный центр регионального правительства.

Стяг подготовлен волонтерским центром тюменского регионального отделения Союза женщин России. "Здесь мы приглашаем всех желающих оставить свои пожелания, добрые напутствия нашим дорогим бойцам. Мы вас любим, помним и очень ждем. Скорейшего возвращения домой", - рассказала волонтер реготделения союза.

Видео информационного центра правительства Тюменской области.