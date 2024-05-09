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Тюменская школьница исполнила песню "Блокада"

Общество, 15:16 09 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Песню "Блокада" в исполнении ученицы тюменской школы № 56 Алены Скобовой высоко оценили на Российской школьной весне.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на ДТиС "Пионер", жюри высоко оценило ее выступление. Алена Скобова стала Лауреатом II степени в номинации "Эстрадное пение, соло".

"В День Победы мы вспоминаем все её события, её героев. Предлагаем вам посмотреть клип на песню "Блокада". Делитесь им с друзьями, близкими и знакомыми – именно в таких песнях хранится и передается следующим поколениям наша история", - уточняется в сообщении.

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