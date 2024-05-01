Племянник угрожал ножом жительнице Тюменской области

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Жительница с. Колесниково обратилась в полицию с заявлением о том, что ей угрожал убийством племянник. Участковый задержал 48-летнего ранее судимого мужчину.

Выяснилось, что приехавший с вахты селянин выпивал у себя дома. Его тётя сделала замечание племяннику по поводу злоупотребления алкоголем, сообщает УМВД региона.

Между родственниками произошел словесный конфликт, злоумышленник схватил со стола кухонный нож и начал высказывать родственнице угрозы убийством.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.