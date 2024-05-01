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600 тюменцев пробежали эстафету, посвящённую Дню Победы

Спорт, 17:45 11 мая 2024

департамент по спорту Тюмени | Фото: департамент по спорту Тюмени

В Тюмени состоялась легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщает городской департамент по спорту. Участие в ней приняли более 600 тюменцев.

Среди участников - представители общеобразовательных учреждений, спортивных клубов, вузов, предприятий и организаций, а также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Девять этапов общей протяженностью 3 тыс. 110 метров покоряли 72 команды. По итогам соревнований золотую награду среди общеобразовательных учреждений завоевала СОШ № 94, победителем первого этапа стал Владислав Опарин.

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