600 тюменцев пробежали эстафету, посвящённую Дню Победы

| Фото: департамент по спорту Тюмени | Фото: департамент по спорту Тюмени

В Тюмени состоялась легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщает городской департамент по спорту. Участие в ней приняли более 600 тюменцев.

Среди участников - представители общеобразовательных учреждений, спортивных клубов, вузов, предприятий и организаций, а также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Девять этапов общей протяженностью 3 тыс. 110 метров покоряли 72 команды. По итогам соревнований золотую награду среди общеобразовательных учреждений завоевала СОШ № 94, победителем первого этапа стал Владислав Опарин.