Всероссийский конкурс-фестиваль швейного мастерства пройдет в Тобольске
Общество, 15:17 12 мая 2024
| Фото: ИА Тюменская линия
I Всероссийский конкурс-фестиваль швейного мастерства, театров мод и дефиле пройдет в Тобольске с 26 по 28 июня. К участию приглашаются швеи, портные, модели, творческие коллективы, дизайнеры и модельеры.
Цель конкурса — популяризация, развитие и поддержка интереса детей и взрослых к искусству моды и костюма.
Вход для зрителей на шоу показ свободный.
Возрастное ограничение: 16+.