Всероссийский конкурс-фестиваль швейного мастерства пройдет в Тобольске

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

I Всероссийский конкурс-фестиваль швейного мастерства, театров мод и дефиле пройдет в Тобольске с 26 по 28 июня. К участию приглашаются швеи, портные, модели, творческие коллективы, дизайнеры и модельеры.

Цель конкурса — популяризация, развитие и поддержка интереса детей и взрослых к искусству моды и костюма.

Вход для зрителей на шоу показ свободный.

Возрастное ограничение: 16+.