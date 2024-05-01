  • 12 мая 202412.05.2024воскресенье
  • USD91,8239
    EUR98,9461
  • В Тюмени 18..20 С 8 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Альтернативу соли предложили специалисты Роспотребнадзора

Общество, 11:38 12 мая 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Лишняя соль вредна для сосудов, почек и суставов. Альтернативные специи и продукты, обладающие полезными свойствами, предложили специалисты Роспотребнадзора.

Самый простой и доступный ингредиент — уксус или лимонный сок. В супы и горячее вместо соли добавляйте лимонный сок, в салатах используйте сок апельсина и оливковое масло. Столовый, яблочный, винный, рисовый и бальзамический уксус подойдут для мяса и рыбы.

Еще один вариант — это зелень и пряности. Добавляйте в блюда больше укропа, петрушки, кинзы, базилика и зеленого лука, даже в сушеном виде. Более яркий вкус пище придадут розмарин, чеснок, орегано, паприка, тмин, шалфей и душистый перец.

Солоноватый вкус блюду придаст и морская капуста, пишет Тюменская область сегодня

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# здорове питание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:11 12.05.2024Попурри 11 чемпионов мира по аккордеону и баяну впервые прозвучало в Тюмени
12:08 12.05.202450 тюменских волонтеров отправились в Ишимский район
12:02 12.05.2024Спасатели из ЯНАО помогли в борьбе с паводком в Тюменской области
11:38 12.05.2024Альтернативу соли предложили специалисты Роспотребнадзора