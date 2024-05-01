Альтернативу соли предложили специалисты Роспотребнадзора

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Лишняя соль вредна для сосудов, почек и суставов. Альтернативные специи и продукты, обладающие полезными свойствами, предложили специалисты Роспотребнадзора.

Самый простой и доступный ингредиент — уксус или лимонный сок. В супы и горячее вместо соли добавляйте лимонный сок, в салатах используйте сок апельсина и оливковое масло. Столовый, яблочный, винный, рисовый и бальзамический уксус подойдут для мяса и рыбы.

Еще один вариант — это зелень и пряности. Добавляйте в блюда больше укропа, петрушки, кинзы, базилика и зеленого лука, даже в сушеном виде. Более яркий вкус пище придадут розмарин, чеснок, орегано, паприка, тмин, шалфей и душистый перец.

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